شكرا لقرائتكم لجنة القيم في "فيفا" تبرئ إنفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو لن يواجه مزيدا من التحقيقات أو العقوبات بشأن مزاعم بارتكاب انتهاكات أخلاقية.

وبدأت لجنة القيم في "فيفا" تحقيقات أولية في العديد من التجاوزات المزعومة ضد إنفانتينو، بما في ذلك رحلة خاصة حجزها فيفا من سورينام إلى مدينة جنيف السويسرية، واجتماعات سرية بين رئيس "فيفا" والمدعي العام السويسري مايكل لاوبر.

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وأوضحت غرفة التحقيق التابعة للجنة القيم، سبب قرارها وراء إغلاق القضية، حيث قالت : بناء على المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يشكل أي جانب من جوانب السلوك الذي تم تحليله انتهاكا للوائح فيفا.

رغم ذلك، لا يزال إنفانتينو يخضع لتحقيقات جنائية في سويسرا ، على خلفية اتهام إنفانتينو بتحريض لاوبر على إساءة استخدام سلطاته، وكان فريق لاوبر مسؤولا عن التحقيقات في فساد كرة القدم الدولية والأوروبية.

وقال لاوبر الشهر الماضي إنه سيترك منصبه في نهاية أغسطس الحالي، بعد أن تعرض لحكم تأديبي، وفي ظل الجهود البرلمانية لعزله من منصبه بسبب تعامله مع تحقيقات "فيفا".