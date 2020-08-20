شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات خاصة فى تشكيلة سموحة أمام بيراميدز.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، إجراء بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق خلال لقاء بيراميدز المقرر إقامته غدا الجمعة فى الجولة الـ21 للدورى باستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يدفع صدقى بالثنائى محمد كوفى فى خط الدفاع ومحمد الترهونى كظهير أيمن، فى ظل الحاجة الماسة لجهودهما فى التشكيلة الأساسية للفريق، بالإضافة للحاجة للاعبين خبرة لمواجهة قوة بيراميدز.

ويدخل سموحة المباراة فى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 27 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل 12 وخسر 3 لقاءات، أحرز لاعبوه 21 هدفا ومنى مرماه 19 هدفا، وخاض مباراتين منذ عودة النشاط الرياضى وتعادل فيهما مع المقاولون العرب بهدف لمثله وسلبيا مع إنبى.

من ناحية أخرى، خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية أمس، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات باجراء المسحة قبل المباراه بـ 48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ 21 على ملعب استاد الاسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حالة التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.