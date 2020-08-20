شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يؤكد جاهزية جيرالدو لمباراة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق جاهز لدخول قائمة مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وأوضح عبد الحفيظ أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التى تعرض لها فى مبارة أسوان الأخيرة، وكانت عبارة عن آلام فى العضلة الخلفية، مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك فى مران الغد الجماعى بنسبة كبيرة تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك.

وخاض جيرالدو جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلى الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة.

من ناحية أخرى، حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على زيارة محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم اليوم، الخميس؛ للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة ناجحة في الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب في الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق. وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادي له في هذه الإصابة، وثقة الجميع في عزيمته وقدرته على تخطي الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

وخضع متولي لجراحة ناجحة فى الرباط الصليبي على يد الدكتور أحمد عبدالعزيز، وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ إجراء الجراحة فى القاهرة بمعرفة الدكتور أحمد عبدالعزيز لثقته وثقة الجميع بقدراته وخبراته العالمية فى مثل هذه الجراحات. وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدوري التي أقيمت مساء الاثنين الماضى، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.