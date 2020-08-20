شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى vs أبو جبل.. ماذا قدم حارسا الأهلى والزمالك قبل قمة السبت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول الجمهور الأهلاوى والزملكاوى على حارسى المرمى قبل مباراة القمة التي تجمع قطبى الكرة المصرية فى التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين للدورى، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر لقاء القمة بطولة خاصة لجماهير الناديين بعيداً عن موقفهما بالدورى.

ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعاً على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

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ودائما يعقد جمهور الكرة فى مصر مقارنات بين حارسى المرمى محمد أبو جبل فى الزمالك ومحمد الشناوى فى الأهلي، وتطرح هذه المقارنة سؤالا مهما هو من يحفظ على نظافة شباكه فى القمة.

استطاع أبو جبل ومحمد الشناوى حارسا الأهلى ولزمالك بث الطمأنينة داخل قلوب الجماهير المصرية على مستقبل حراسة مرمى الأهلى فى المرحلة المقبلة فى ظل تألقهما الملحوظ على الصعيد المحلى والأفريقى مع القطبين، حيث يثبت محمد الشناوى يومًا عن يوم أنه حارس المنتخب والقلعة الحمراء الأول ويستحق لقب أسد الأحمر.

أبو جبل نجح هو الأخر فى تثبيت أقدامه مع الفريق الأبيض بقوة فى ظل اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفنى عليه كأساسى فى المباريات الأخيرة والتى أثبت جدارته من خلالها فى حراسة عرين الزمالك.