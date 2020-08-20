شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع فايلر "بديل" رمضان صبحي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة سريعة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر فى ملعب التتش على هامش زيارته لمران الأهلي، ضمن تحضيراته لمواجهة الزمالك بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر الدوري، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي.

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبى الفريق بعدم التأثر بالأزمات التى واجهها الفريق خلال الفترة الماضية، سواء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة أو برحيل بعض اللاعبين وقال الخطيب إن الأهلي "بمن حضر" وعلى المجموعة الموجودة فى الفريق حالياً بذل أقصى ما لديهم من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مباراة الزمالك السبت المقبل من أجل الاتراب كثيراً من حسم لقب الدوري والمنافسة بقوة كذلك على بطولة وري أبطال أفريقيا.

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وأكد الخطيب للاعبي الأهلي خلال حضوره مران الفريق اليوم، الخميس، أنه يثق تماماً فى إمكانيات لاعبي الاهلي وقدرتهم على مواجهة الظروف الأخيرة من غيابات وإصابات ورحيل بعض اللاعبين في توقيت هام مع نهاية الموسم الجاري محلياً وأفريقياً.

وحرص رئيس الأهلى على متابعة مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحواله ودعم الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التى يتربع الأهلي على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة، وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأخرى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاطمئنان على أحوال الفريق واستعداداته قبل مواجهة الزمالك.