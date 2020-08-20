شكرا لقرائتكم خبر عن استادات تفتتح المرحلة الثانية للحجز فى أندية city club اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وقررت الشركة إطلاق المشروع على عدة مراحل، حيث تكون المرحلة الأولى بأسعار مخفضة وتنافسية ويمكن التقسيط من سنة إلى 5 سنوات حسب رغبة المشتركين فى الأندية، ونشرت الشركة عبر حسابات سيتى كلوب على مواقع التواصل الاجتماعى، صور تصميمات النادى التى جاءت على أحدث طراز، بجانب مواعيد الافتتاح وستكون ضربة البداية بافتتاح 5 أفرع دفعة واحدة فى أكتوبر المقبل، على أن تتوالى عملية افتتاح باقى الفروع تباعا حتى الربع الأول من 2022.
ويبدأ الحجز للمرحلة الثانية اليوم من خلال مركز الاتصالات الخاص بخدمة العملاء على رقم 15551 أو واتساب على رقم 0020215551 بجانب حسابات سلسلة سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام من خلال تعبئة استمارة حجز العضوية التى تتضمن بيانات الراغب فى الاشتراك على أن تقوم إدارة المبيعات بالاتصال بهم لإنهاء إجراءات الحجز.
وتضم خريطة سلسلة أندية City Club فروعا في محافظات مصر بأقاليم الدلتا والصعيد والقناة في مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.
وجاء الإقبال الكبير على الاشتراكات بفروع CITY CLUB بالمرحلة الأولى نظرًا لأسعارها التنافسية خاصة وأنها ستقدم خدمات عالمية إلى أعضائها بجانب الثقة الكبيرة فى اسم استادات القابضة والتى قدمت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات العملاقة وآخرها تطوير قناة الأهلى وافتتاح المرحلة الأولى من ملعب الأهلى بالسلام.
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