شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى لـ نجوم الطلائع: نقاط مباراة طنطا ميلاد جديد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بالتركيز فى مواجهة طنطا لضمان حصد النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول الدورى، وشدد بسيونى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس، مؤكداً أن الفوز يضمن لهم ميلادا جديدا فى المسابقة المحلية وبداية فترة جديدة من النتائج المتميزة التى تضمن الهروب من مراكز القاع.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

ويخضع فريق طلائع الجيش اليوم، الخميس، لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا، المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه حسام باولو مهاجم الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال الحادث الذى تعرض له على طريق الإسماعيلية قبل عدة أيام وتسبب فى تهشم سيارته، فيما يغيب عن مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى الجولة العشرين للدورى مساء الأحد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة فى المركز الثالث بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة فى المركز الرابع عشر للمسابقة.

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وتقدم طلائع الجيش بهدفين دون مقابل عن طريق ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول، بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة فى وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة، بينما نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيراميدز عن طريق التونسى عمر العيونى الذى استغل دربكة داخل منطقة جزاء الطلائع ويطلق قذيفة سكنت مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .

من جهته أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق نادى طلائع الجيش، حزنه لضياع نقطتين من فريقه بعد نجاح بيراميدز فى التعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة 20 من الدورى الممتاز.

وقال بسيوني، إنه حزين للغاية خاصة وأن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان يستحق الفوز على بيراميدز، والطرد المبكر فى الشوط الثانى أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعى وكذلك غير من حساباته فى التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومى القوى من بيراميدز نجح فى تسجيل التعادل فى النهاية.

بسيونى أشار إلى أن حزنه الأكبر من التعادل تتمثل فى أن الهدفين سجلا من كرتين سهلتين ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معهما، مبررا خروج كريم طارق أفضل لاعبيه من أجل الحفاظ على النتيجة فى ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدنى للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات فى التشكيل.

المدير الفنى للطلائع أكد أنه خالف التوقعات التى كانت تتحدث عن لعب فريقه على الدفاع والتأمين أمام بيراميدز، وخاض بتشكيل هجومى قوى ساعده على تسجيل هدفين وأضاع فريقه أكثر من هدفين، موجها شكره للحارس محمد بسام بعدما تصدى لركلة جزاء من عبد الله السعيد كانت عاملا مساعدا فى التقدم بالنتيجة.