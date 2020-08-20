شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية الفقى لاعبة السلة: مطربى المفضل عمرو دياب وبحب منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى آية الفقى لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى وهى من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

فراح بالصويا صوص.

من نجمك المفضل؟

James harden

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

آية الفقي

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

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كنت أتمنى أكون لاعبة كرة طائرة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

آه ممكن على حسب المعاكسة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منة شلبى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش شرط ولكن لو رياضى هيكون أفضل.