شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: الزملكاوية صدقوا نكتة الفراعنة أهلاوية.. والأحمر هيكسب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس أنه يتمنى خروج مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة دون خسائر، وقال زاهى حواس فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أخشى على مصر من المتعصبين من صفوف جماهير الأهلى والزمالك، مباراة السبت اللى هيفوز هنقوله مبروك عشان كلنا مصريين بس الأهم ميكونش فيه خسائر".

وأضاف زاهى حواس، "عانيت من التعصب الكروى، ففى احتفالية الأهلى بالاستاد الجديد داعبت الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بأنى عثرت على بردية تؤكد أن الفراعنة أهلاوية وأن الأهلى نادى القرن وأن الزمالك بنى الهرم الأكبر، لقيت بعض جمهور الزمالك صدق أن الكلام جد وبدأت الشتائم تنهال على شخصى، مردتش خالص معرفش إزاى صدقت الدعابة دى".

وتابع زاهى حواس، "ياجماعة الزمالك فوق رأس الأهلاوية والأهلى فوق رأس الزملكاوية، وأحلم بنهائى مصرى لدورى الأبطال الأفريقى، وبقول للمتعصبين فى صفوف الناديين اعقلوا مش عايزين نخسر بعض، والله أنا أهلاوى بس طول عمرى بشجع الزمالك أمام أى فريق أفريقى".

وعن توقعاته لمباراة السبت قال زاهى حواس، "الأهلى هيفوز بردو".

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وفى وقت سابق، أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، حبه لنادى الزمالك وتشجعيه له فى منافساته الخارجية، وذلك ردًا على غضب مشجعى الفريق الأبيض منه بعد تصريحاته الأخيرة التى مازحا فيها فريقه المحبب الأهلى، حول أن "الفراعنة أهلاوية".

من ناحية أخرى، يعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

يدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.