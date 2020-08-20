شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. طرد ورقص على العرضة وراء خصام أيمن عبد العزيز والتوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لم تنته كواليس وروايات أحداث القمة الأشهر فى الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك والتى أقيمت يوم 9 أبريل 1999 باستاد القاهرة، فى الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز فى هذا الموسم، تحت قيادة الحكم الفرنسى مارك باتا، الأحمر كان يقوده وقتها مدربه راينر تسوبيل والأبيض تولى قيادته فاروق جعفر، وكان الأهلى قد ضمن اللقب، واستمر اللقاء لمدة 5 دقائق فقط لم يشهد أى هجمات، ومن كرة عائدة لإبراهيم حسن لاعب الأهلى فى ذلك الوقت تدخل أيمن عبد العزيز معه بقوة من الخلف وأصابه، لتبدأ الأحداث التى استمرت 15 دقيقة، حيث أخرج باتا الكارت الأحمر لعبد العزيز مباشرة وانقلب الحال وأصر فاروق جعفر على الانسحاب وبقى الفريقان فى الملعب بعض الوقت.

فشلت كل مساعى إقناع المدرب بأن يأمر لاعبيه باستكمال اللقاء، ولكن جعفر أصر على الانسحاب وانتظر الحكم ربع ساعة أعقبها إطلاق صافرته معلناً انسحاب الزمالك وفوز الأهلى بهدفين دون رد، لتبدأ الأحداث بعدها تشتعل ليتم إقالة فاروق جعفر من الزمالك وإيقافه عامين بجانب خصم 9 نقاط من رصيد الأبيض بجدول الدورى الذى كان يعتبر منتهيًا.

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ويروى أيمن عبدالعزيز كواليس مُختلفة عما حدث داخل الغرف المغلقة فى هذه المباراة قائلاً، "دايمًا كنت بلعب فى خط الوسط ولكن فى المباراة دى طلب منى كابتن فاروق جعفر المدير الفنى وقتها اللعب جهة الشمال لإيقاف خطورة إبراهيم حسن، وإبراهيم سعيد كان يحضر لتمرير الكرة لإبراهيم حسن فجريت بكل قوة اتزحلقت عليه، الزحلقة بالشكل ده والعنف الذى كان موجود فى الكورة كان لابد من الطرد، وفقًا للقانون الجديد اللى مكنش لسة اتطبق فى مصر".

وأضاف عبد العزيز، "بعد الطرد مباشرة دخلنا غرفة الملابس ونزل إسماعيل سليم نائب رئيس النادى وقتها وقال الفريق لازم يكمل المباراة ولكن الجهاز الفنى وأغلب اللاعبين اعترضوا وأصروا على الانسحاب، كان ممكن تحصل مشاكل لو شاركنا بعد طردى فى أول 4 دقائق وتوترت المباراة بالشكل ده، وتم الاستقرار على عدم استكمال المباراة، رغم قرار الإدارة باستمرار اللعب، قررنا النزول لأرض الملعب ووجهنا التحية للجماهير وكانوا فاكرين إننا نازلين نلعب لكن خرجنا تانى من الملعب".

أما عن علاقته بإبراهيم حسن بعد هذه الواقعة فيقول، "بعدها الأهلى عمل تقسيمة وإبراهيم حسن طلع فوق العارضة يرقص، بسبب الواقعة دى قعدنا فترة طويلة أنا وحسام وإبراهيم متخاصمين، واستمر هذا الخصام لمدة 6 أشهر".