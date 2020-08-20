شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاجتماع الفنى لمباراة القمة.. وإخطار الناديين بألوان القميص بالإيميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إلغاء الاجتماع الفنى لمباراة القمة التى ستجمع فريقى الأهلى والزمالك السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى العام، على أن يتم إخطار الناديين بألوان القميص عبر البريد الإلكترونى "الإيميل"، كما سيتم إخطار الحكم بعد وصوله بنتائج الاجتماع الفنى وألوان القمصان لإبداء رأيه فيها وتغييرها فى حال تحفظ الحكم.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.