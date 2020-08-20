شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق فى الاعتداء على شابين بأحد مراكز شباب المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على شاب يدعى كيرلس وصديقه فى أحد مراكز شباب منطقة المرج.

وتتكون لجنة التحقيق من المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتقصى فى الواقعة مع مجلس إدارة المركز والعاملين به، ورصد كافة ملابساتها، ومحاسبة المقصرين على المستوى الإدارى بالمركز.

وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى كافة المحافظات لمتابعة إدارة وتشغيل مراكز الشباب على أكمل وجه، والتصدى لأى مشكلات قد تطرأ، ومحاسبة المقصرين إدارياً وقانونياً، مشيراً إلى أن خدمة النشء والشباب والحفاظ على سلامتهم تأتى فى صدارة أولويات عمل مراكز الشباب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة .