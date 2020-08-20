شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على تسديدات مصطفى محمد ومحمود علاء فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الثلاثى مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التى خاضها الفريق فى تدريب اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، وخصص الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة للثلاثى للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحى حارس الفريق، كما تدرب الثلاثى على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.

وخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريبات خاصة فى الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى اللاعب التدريبات فى صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة فى ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدورى بسبب الإيقاف.

بينما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والطبى والإدارى للمسحة الطبية، وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.