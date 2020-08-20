شكرا لقرائتكم خبر عن "رقابة مزدوجة" لـ عبد الله السعيد فى لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفرض الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، رقابة مزدوجة على عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز خلال اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الجمعة ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.

ويعلم حمادة صدقى قوة عبد الله السعيد فى بناء الهجمات وأنه العقل المفكر لفريقه، بالإضافة لارتفاع مستواه بشكل ملحوظ فى الموسم الحالى واحتلاله صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 16 هدفا، وهو ما جعل المدير الفنى لسموحة يضع له رقابة خاصة فى اللقاء.

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ومن المقرر أن يقوم أحد لاعبى الوسط بسموحة بمراقبته على أن يقابله أحد قلبى الدفاع فى الناحية الهجومية .

ويدخل سموحة المباراة فى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 27 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل 12 وخسر 3 لقاءات، أحرز لاعبوه 21 هدفا ومنى مرماه 19 هدفا ، وخاض مباراتين منذ عودة النشاط الرياضى وتعادل فيهما مع المقاولون العرب بهدف لمثله وسلبيا مع إنبى.

من ناحية أخرى، خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية أمس، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات بإجراء المسحة قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ 21 على ملعب استاد الاسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حال التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.