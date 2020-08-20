شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمعسكر برج العرب استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر
وضمت القائمة المختارة:
حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مححد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة.
خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.
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