شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمعسكر برج العرب استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، قائمته التى تدخل معسكر برج العرب بالإسكندرية بداية من اليوم، الخميس، تمهيداً لمواجهة سموحة فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة 21 من الدورى الممتاز، ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير فى السادسة مساء، اليوم، الخميس، بمعسكره فى برج العرب، تحضيرا للمواجهة المهمة. وضمت القائمة المختارة: حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مححد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة. خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

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