شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى ينتهى فى ديسمبر المقبل بسبب الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت مسابقة الدورى العام مهددة بالاستمرار حتى شهر ديسمبر المقبل بدلاً من نوفمبر، كما حدد اتحاد الكرة موعداً مبدئياً لنهايته قبل قرار استئنافه، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائى ونهائى مباريات دورى أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية، فضلاً عن إعلان مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأعلن الكاف أن مباراتىّ قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام يومى الـ 25 و الـ 26 من شهر سبتمبر المقبل، ثم تقام مباراتا الإياب فى مصر يومى الثانى والثالث أكتوبر المقبل، وأوضح الكاف أنه فى حال تأهل فريقين مصريين أو فريقين مغربيين للنهائى سيكون النهائى فى بلد الفريقين أحد يومى 16 أو 17 أكتوبر المقبل، قبل أن يمنح المنتخبات الوطنية فترة توقف فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ما يعنى توقف الدورى فترة طويلة بجانب تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز بسبب دورى الأبطال والكونفدرالية، فى الوقت الذى كان اتحاد الكرة حدد الأسبوع الأول من نوفمبر موعدا لانتهاء المسابقة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعدما توقفت مسابقات الكاف فترة طويلة بعد تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف كل البطولات خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2020، حيث ستعود مسابقات المنتخبات مجددا فى نوفمبر المقبل، وفقا للخطاب الذى أرسله الكاف إلى كل الاتحادات الأعضاء.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.. مباريات ودية بحد أقصى مباراتين تحدد بمعرفة كل اتحاد

من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.. مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

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من 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا

وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون فى المواعيد التالية..

من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.. الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال

من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال

من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال

من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.. المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم.