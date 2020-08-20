شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تسمح بحضور 20 فردا من كل ناد فى نهائات كأس مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن حضور 20 فردا فقط من كل نادٍ نهائيات كأس مصر للشباب مواليد 2000 المقرر لها يومى 30 ، 31 أغسطس الجارى، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استضافة صالة هليوبوليس الشروق لمنافسات نهائيات كأس مصر للشباب مواليد 2000 على مدار يومى 30 ، 31 أغسطس الجارى.

ويقام الدور نصف النهائى يوم 30 بلقاءى الأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع الأوليمبى ، على أن يقام النهائى فى اليوم الثانى ولقاء تحديد صاحب البرونزية.

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة ، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد ، برئاسة هشام نصر منذ الإعلان عن عودة النشاط ، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.