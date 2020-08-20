شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الخطيب أهم لاعب بالكرة المصرية.. وننتظر قمة هدية لسمعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أشرف زكى، نقيب الفنانين وأمين صندوق نادى الزمالك، أن ينجح لاعبو القطبين فى إهداء مباراتهم السبت المقبل لسمعة مصر، وقال أشرف زكى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أنا زملكاوى متعصب ولكن مصرى حتى النخاع، وأتمنى أن ينجح لاعبو الأهلى والزمالك فى إهداء مباراتهم لمصر ولسمعة مصر، ويقدموا مباراة تليق بالكرة المصرية بعد الأحداث التى شهدتها المباراة الأخيرة بينهم فى السوبر".

وأضاف أشرف زكى، "الدولة أعادت النشاط الكروى عشان فى ناس بيوتها اتخربت بسبب تجميد الحياة الكروية، فلازم نقول للدولة شكراً ونقدم ليها مباراة كبيرة ولا نكون عبء عليها".

وتابع أشرف زكى، "كنت ساكن مع محمود الخطيب فى شارع واحد زمان وكان وقتها نجم النجوم وكنت طفل صغير ولا زالت أراه أهم لاعب عرفته الكرة المصرية وقيمة كبيرة للغاية، ومرتضى منصور بردو قيمة كبيرة".

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وأكمل أمين صندوق الزمالك، "لازم نحط أيدينا فى إيد بعض عشان المباراة تخرج بشكل جميل، وللأسف لن أتمكن من حضور القمة فى المدرجات لظروف خاصة ولكن بالطبع سوف أتابعها عبر التليفزيون".

ويعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لإدارة مباراة القمة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.