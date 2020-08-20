شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس شباب الأهلى يحتفل بزفاف ابنته بحضور أسامة عرابى ونجوم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ياسر رزق، مدرب حراس مرمى شباب الأهلى السابق، بزفاف ابنته "ياسمين" على مصطفى محمد مصطفى، فى حضور بعض نجوم الرياضة وفى مقدمتهم أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وبعض لاعبى الإنتاج الحربي وأسوان، وتوجه العروسان لقضاء شهر العسل فى شرم الشيخ بدعوى من مدرب حراس شباب الأهلى.

وياسر مصطفى يدرس أكثر من عرض لتولى تدريب حراس مرمى أحد الفرق، سواء أندية محلية أو خارجية كان قد تلقاها خلال الفترة الماضية.

وكان ياسر مصطفى رزق قد خاض أكثر من تجربة فى الدورى المصرى وفى الخليج، فى مقدمتها تدريب حراس فريق الشباب بالأهلى ثم الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى، وأيضًا فريق طلائع الجيش والنصر للتعدين وأسوان، بالإضافة إلى تجربة الخليج فى نادى الوطنى السعودى والطائى والعربى السعوديين ويتمتع بمهارة جيدة فى تجهيز حراس المرمى وإعداهم نفسيًا خاصة أنه حاصل على الرخصة "A".



العروسان 1



العروسان 2



العروسان 3

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العروسان ياسمين ومصطفي



العروسان



ياسمين رزق



ياسمين ومصطفي



ياسمين ياسر رزق وزوجها