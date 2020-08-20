شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الخطيب للاعبى الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك فى القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لاعبى الفريق بعدم التأثر بالأزمات التى واجهها الفريق خلال الفترة الماضية، سواء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة أو برحيل بعض اللاعبين، وقال الخطيب إن الأهلى "بمن حضر"، وعلى المجموعة الموجودة فى الفريق حالياً بذل أقصى ما لديهم من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مباراة الزمالك السبت المقبل من أجل الاقتراب كثيراً من حسم لقب الدورى والمنافسة بقوة كذلك على بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد الخطيب خلال حديثه مع لاعبى الأهلى على هامش مران الفريق اليوم، الخميس، أنه يثق تماماً فى إمكانيات لاعبى الأهلى وقدرتهم على مواجهة الظروف الأخيرة من غيابات وإصابات ورحيل بعض اللاعبين فى توقيت مهم مع نهاية الموسم الجارى محلياً وأفريقياً.

وحرص رئيس الأهلى على متابعة مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحواله ودعم الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدورى الممتاز التى يتربع الأهلى على قمة المسابقة حالياً برصيد 56 نقطة، وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأخرى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاطمئنان على أحوال الفريق واستعداداته قبل مواجهة الزمالك.