شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الأهلاوية جننونى بالأتوبيس وكوبرى أكتوبر.. ومستنى قمة من بتوع زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، لاعبى الأهلى والزمالك بتقديم صورة جميلة للكرة المصرية فى مباراتهم المرتقبة السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نفسنا نشوف مباراة قمة من بتوع زمان، مباراة تقدم صورة جميلة لبلدنا وللكرة المصرية وتقولنا إن لاعبى الفريقين شركاء وطن يقدرون حجم المسئولية الملقاة عليهم تجاه مصر، وإلا لن نتركهم وسوف نحاسبهم على تشويه سمعة وطن مثلما فعلوا فى وقت سابق".

وأضاف أيمن يونس، "التطاول مرفوض بكل أساليبه، والضحك والهزار مقبول فهى عادة بين المصريين، أنا مثلا أصحابى الأهلاوية مجننى رسايل هتيجوا الماتش ولا لأ وخلوا بالكو من كوبرى أكتوبر والأتوبيس، ومع ذلك بضحك وبهزر معاهم وعمرى مازعلت ".

وتابع نجم الزمالك السابق، "عايزين ماتش كورة نستمتع بيه، كزملكاوى عايز الزمالك يفوز بس الأهم نتمتع كلنا بالقمة، خاصة أن المباراة ليس لها أى أهمية مجرد لقاء للكيد والغيظ فقط، كارتيرون تعادل مع نادى مصر والزمالك أصبح خارج المنافسة وفايلر حسم اللقب والمباراة غير مؤثرة للفريقين".

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ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.