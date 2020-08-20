شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يواصل الغياب عن تدريبات الأهلي الجماعية قبل قمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، غيابه عن تدريبات فريقه الجماعية لليوم الثانى على التولى بسبب معاناته من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى فى الدورى وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب المباراة متأثراً بإصابته بآلام فى العضلة الخلفية، ولم يشارك اللاعب الأنجولى فى مران الأمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية كما خاض جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلى الخاص بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

وخاض الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك التى تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 فى بطولة الدورى الممتاز.

وضربت الإصابات فريق الأهلى مؤخراً ليزداد نزلاء المستشفى الأحمر، خاصة قبل مواجهة الزمالك وجاء معظمها فى مباراة أسوان التى أقيمت مساء الاثنين وشهدت إصابة 3 لاعبين دفعة واحدة، أحدهم تعرض لإصابة قوية وهو محمود متولى والذى تم تأكيد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، ويحتاج اللاعب لإجراء جراحة ومدة تأهيل طويلة قبل التعافى مُجدداً.

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كما شهدت مباراة أسوان إصابة ثنائى الفريق أحمد الشيخ والذى تجددت إصابته فى كعب القدم، وكذلك الأنجولى جيرالدو والذى تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، فى الوقت التى سجلت مستشفى الأهلى إصابات سابقة باسم محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة الفتاق مؤخراً.

وتكمن الأزمة الحقيقية فى تشكيلة الأهلى قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر فى ظل غياب عدد كبير من اللاعبين على رأسهم رمضان صبحى والذى انتهت اعارته للنادى من صفوف هدرسفيلد الإنجليزى ورفض اللاعب انتقاله نهائياً للأهلى وتفضيله بيراميدز، وحسين الشحات الذى لايزال فى مرحلة التأهيل بعد اجرائة جراحة الفتاق، فيما لايزال موقف أحمد الشيخ غامضاً بعد تجدد إصابته فى كعب القدم وكذلك الأنجولى جيرالدو والتى تُحدد الأشعة موقفه بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخلفية.

ولا يملك فايلر لاعبين يجيدون فى مركز الجناح سوى الثنائى وليد سليمان والنيجيرى جونيور أجاى والذى بدأ فايلر فى الاعتماد عليه فى مركز المهاجم الصريح بسبب العقم التهديفى، فى الوقت الذى سيصبح فايلر مضطراً للاستعانة مُجدداً بواحد من الثنائى مروان محسن أو السنغالى اليو بادجى بشكل ساسى فى قلب الهجوم، لإعادة أجاى فى مركز الجناح لتعويض الغيابات الكثيرة فى هذا المركز بصفوف الفريق.