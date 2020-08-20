الامارات | اتحاد الكرة يقرر تأجيل مسابقات المراحل السنية إلى نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تأجيل مسابقات المراحل السنية إلى نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2020-2021 إلى شهر نوفمبر المقبل بالنسبة للمراحل ( الشباب – الشباب تحت 18 – الناشئين تحت 17 – الناشئين تحت 16 – الأشبال تحت 15 – الأشبال تحت 14 ). وستقام مسابقات مرحلتي الأشبال تحت 13، 12 سنة في شهر ديسمبر على أن تنتهي في شهر إبريل 2021.

ويأتي القرار بناء على معطيات ورشة العمل التي نظمها اتحاد كرة القدم بتاريخ 9 أغسطس بمشاركة مسؤولي المسابقات وممثلي كافة الأندية. وستقوم إدارة المسابقات بإرسال التعميم السنوي وجدول مباريات كافة المسابقات السنية خلال الفترة المقبلة.

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