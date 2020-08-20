الامارات | اتفاقية لتدريب منتخبات القوس والسهم في منتجع الفرسان

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتدريب منتخبات القوس والسهم في منتجع الفرسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة الفرسان القابضة وإتحاد الامارات للقوس والسهم، عن توقيع اتفاقية تعاون لإعداد كوادر وطنية، يتم بموجبها أيضا اجراء تدريبات للمنتخبات والفرق التابعة للاتحاد في ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي. وقال الأمين العام للاتحاد حسن المزروعى أن الاتفاقية تشكل قيمة مضافة للجهود التي يبذلها الاتحاد لرعاية وخدمة رياضة القوس والسهم وفرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها المجموعة. كما أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة الفرسان القابضة سلطان الكعبى بأن الإتفاقية تأتى فى إطار المساهمة في تحقيق خطة أبوظبى التنموية 2030. Advertisements وبموجب هذه الاتفاقية فان الفرق التابعة لاتحاد الامارات للقوس والسهم سيتم تدريبها على ثلاثة ميادين في منتجع الفرسان الرياضى المجهزة وفقا لافضل المعايير الدولية، بالاضافة الى صقل مهارة الرماة والحكام والمدربين ووضعهم على طريق الاحتراف الدولي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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