شكرا لقرائتكم خبر عن «إنريكي» يعلن قائمة إسبانيا لمواجهة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خوسيه إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، قائمة لاروخا لمباراة منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، إذ ضمت بعض الأسماء الشابة وربما المفاجئة بالنسبة للبعض. وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا وكيبا وأوناي سيمون الدفاع: كارفاخال وخسوس نافاس وسيرجيو راموس وإريك جارسيا وباو توريس ودييجو يورينتي وجايا وريجيلون الوسط: بوسكيتس ورودري وفابيان رويز وتياجو ألكانتارا وميكيل ميرينو وأوسكار رودريجيز وداني أولمو الهجوم: أداما تراوري وماركو أسينسيو ورودريجو مورينو وأوريزابال وأنسو فاتي وفيران توريس Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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