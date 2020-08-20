شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يضرب لاعبو الإسماعيلي بعد مواجهة «دجلة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الإسماعيلي، من الإرهاق بعد مواجهة دجلة التي أقيمت امس ضمن الجولة العشرون من الدوري.
واضطر ديديه جوميز، المدير الفني للفريق، لإخضاع لاعبيه لبرنامج استشفائي لتفادي تعرض اياً منهم لإصابة قد تبعده عن الفريق الفترة المقبلة.
وأجري جوميز، تدريبات خفيفة بالكرة بين اللاعبين لفك العضلات، في وسط الملعب، لتجهيزهم لمواجهة حرس الحدود المقبلة.
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