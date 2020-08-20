شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد جاهزية «صادق» لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبدالعزيز، طبيب النادي الإسماعيلي، إن محمد صادق، لاعب الفريق، بات جاهز للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة حرس الحدود.
ويلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.
وانتظم محمد صادق في التدريبات الجماعية بعد تغيبه عن مواجهة وادي دجلة التي أقيمت أمس بسبب الإصابة التي لحقت به.
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