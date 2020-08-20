شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عدد الحضور في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مجلس إدارة اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، أن العدد المسموح له بحضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى العام، هو 30 فردًا للناديين.
وبذلك يحق كل نادى حضور 15 فردًا فقط، وفقًا للإجراءات المتبعة فى جميع مباريات الدورى العام، خاصة بعد استئنافه فى زمن فيروس كورونا المستجد، بعد فترة توقف طويلة تجاوزت الـ 4 أشهر.
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