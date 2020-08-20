شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تعلن عن طاقم تحكيم القمة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن، اليوم الخميس، مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أسماء طاقم الحكام الأوروبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها التاسعة مساء السبت، في الجولة الـ21 للدورى.
ويأتي ذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام. وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الأوروبى الذي تم الاتفاق معه لإدارة مباراة القمة ليس من رومانيا، موضحين أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.
وكانت قد ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول توصل اتحاد الكرة لاتفاق طاقم تحكيم رومانى.
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