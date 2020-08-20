شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين وزارة الرياضة وأكاديمية السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت وزارة الشباب والرياضة ، اجتماع تنسيقى مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال ريادة الاعمال بمقر الوزارة بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاكاديمية. تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وخطة ريادة الاعمال الحالية بالوزارة، طرح رؤية الطرفين لحوكمة منظومة ريادة الاعمال، وتحديد آليات خطة العمل ومراحل التنفيذ الهادفة الى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتبنى الأفكار والمشروعات الابتكارية، علاوة على التنسيق لتكوين فريق عمل متكامل من كلا الطرفين منوط بأدوار ومسئوليات متفق عليها.

ومن المقرر، عقد اجتماع آخر لمناقشة خطة انتشار الوزارة في مجال ريادة الاعمال في المحافظات المختلفة، وكذلك القوانين المنظمة لتنفيذ الأنشطة، بالإضافة الى مناقشة بنود البروتوكول المزمع عقده بين الطرفين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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