شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة «جيم» وتدريبات تأهيلية لـ«جيرالدو» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم، صباح اليوم، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

واشتكى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز التي فاز فيها الفريق بثلاثية نظيفة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

وخاض الأهلي مرانه، صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.