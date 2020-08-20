شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «دراجتك.. صحتك» تحصل على رعاية الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علىموافقة سيادته على رعاية مبادرة «دراجتك صحتك«التى تنفذها الوزارة لتوفير الدراجات الهوائية للشباب والمواطنين بأسعار مدعمة بالتعاونمع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد وزير الرياضة أن رعاية الرئيس للمبادرة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك دعم سيادته واهتمامه البالغ بدور الرياضة، والحرص على نشرثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع بين المواطنين، لاسيما وأن الدراجات تعد وسيلة انتقال آمنة خلال الفترة الراهنة فى ظل جائحةكورونا، مشيراً أن الدراجات بخلاف كونها وسيلة انتقال اقتصادية، فهى تلعب دوراً هاماً فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وتابع الدكتور أشرف صبحي :«الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياةاليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة، فكنا نشاهد فخامته يشارك فى ماراثونات للدراجات قبل انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب فى رسالةيوجهها للجميع بأهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابي فى تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة«.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت فعاليات مبادرة «دراجتك.. صحتك«فى 8 يوليو الماضي فى ضوء توجيهات القيادة السياسيةبتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وشهدت المبادرة إقبالاً كثيفاً من قبل الشباب، وتقدم الوزارة الدراجات بسعر مدعم، وبأنظمة سداد مختلفةحيث يبلغ سعر الدراجة الجبلية 1932 جنيها، ومقاسها 26، والدراجة الهجين قيمتها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتتيح الوزارة أمام الشباب والمواطنين الفرصة لشراء الدراجات المطروحة ضمن المبادرة من خلال الحجز الإليكتروني حيث يتم طرح الرابطالاليكتروني للتقديم عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الإعلان عن موعد إطلاق الرابطقبلها بفترة كافية؛ ليتسني للجميع الدخول على الرابط فور إعلانه، وتسجيل البيانات وطريقة السداد وحجز الدراجة المطلوبة، وأعلنت الوزارةأن التقديم الإليكتروني لحجز الدراجات هو الآلية الوحيدة لاقتناء الدراجات تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية عن الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية من المبادرة، والتى تم خلالهما طرح 2400 دراجة هوائية، وتم حجزهما وتسليم عدد 1000 دراجة من المرحلة الأولي، ومن المقرر تسليم 1400 دراجة من المرحلة الثانية فى 27 أغسطسالجاري، وترصد وزارة الشباب والرياضة ردود أفعال الشباب حول المبادرة واحتياجاتهم من أعداد والأماكن المناسبة لتسليمهم الدراجاتحيث يتم دراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها خلال المراحل المقبلة.

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