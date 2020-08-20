شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب استعدادًا للقاء سموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمته التي تتواجد في معسكر برج العرب بالإسكندرية، بداية من اليوم الخميس، تمهيدًا لمواجهة سموحة في التاسعة من مساء غد الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في إطار الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

ويجري بيراميدز تدريبه الأخير في السادسة من مساء اليوم الخميس، بمعسكره في برج العرب، تحضيرًا للمواجهة الهامة.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر- محمد حمدي- طارق طه- عبدالله بكري- على جبر- رجب بكار- محمد عطوة- أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- إيريك تراوري- محمد فتحي- أحمد توفيق- عبدالله السعيد- مححد فاروق- إبراهيم حسن- إسلام عيسى- عمر العيوني- إبراهيم عادل- محمود حمادة

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خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس