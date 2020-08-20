شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعرض على إكرامي الشحات رئاسة قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علمت «المصري اليوم» من مصادر داخل نادي بيراميدز أن النادي يبحث التعاقد مع إكرامي الشحات، نجم الأهلي في الثمانينات ووالد شريف إكرامي حارس الفريق بمنصب المشرف العام على حراسة المرمى بقطاع الناشئين وهو نفس منصبه في النادي الأهلي حالياً.



وشهد قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أزمة كبرى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إكرامى الشحات،فقد تجاهل بعض مدربى القطاع مُصافحة إكرامى الشحات مؤخراً خلال وجوده هناك بسبب موقفه من أزمة رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق.



وقال إكرامي لـ«المصري اليوم»:«أنا أدرب في النادي الأهلي بسبب إمكانياتي وتاريخي، لم يجاملنى أحد لكى أحصل على هذا المنصب».

كان إكرامي، قد نفى علمه بنية رمضان صبحي، زوج إبنته في الرحيل عن النادي الأهلي واللعب في نادي بيراميدز، مؤكداً أنه قرار شخصي خاص باللاعب فقط.