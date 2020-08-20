شكرا لقرائتكم شاهد.. الخطيب وعبد الحفيظ وأحمد فتحى فى زيارة محمود متولى بالمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على زيارة محمود متولى مدافع المارد الأحمر بالمستشفى عقب اجراؤه جراحة الرباط الصليبى بنجاح ، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأحمد فتحى الظهير الايمن للأهلى ، وكانت الأشعة قد أثبتت إصابة متولى بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس الأول في الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة، وفي ذات الوقت، طلب متولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات، ووافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب.

Advertisements

وفى وقت سابق ، طالب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لاعبى الفريق بعدم التأثر بالأزمات التى واجهها الفريق خلال الفترة الماضية، سواء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة أو برحيل بعض اللاعبين، وقال الخطيب إن الأهلى "بمن حضر"، وعلى المجموعة الموجودة فى الفريق حالياً بذل أقصى ما لديهم من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مباراة الزمالك السبت المقبل من أجل الاقتراب كثيراً من حسم لقب الدورى والمنافسة بقوة كذلك على بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد الخطيب خلال حديثه مع لاعبى الأهلى على هامش مران الفريق اليوم، الخميس، أنه يثق تماماً فى إمكانيات لاعبى الأهلى وقدرتهم على مواجهة الظروف الأخيرة من غيابات وإصابات ورحيل بعض اللاعبين فى توقيت مهم مع نهاية الموسم الجارى محلياً وأفريقياً.

وحرص رئيس الأهلى على متابعة مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحواله ودعم الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدورى الممتاز التى يتربع الأهلى على قمة المسابقة حالياً برصيد 56 نقطة، وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأخرى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاطمئنان على أحوال الفريق واستعداداته قبل مواجهة الزمالك.