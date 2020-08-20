شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقى ناديه اخطاراً من اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان تفيد بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل قبل مواجهة إنبى ، ويختتم اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبلة على ستاد السلام فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى ستدخل معسكر مغلق بالقاهرة استعداداً للفريق البترولى ، ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

من جهته كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الأهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر، لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفني.

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وأرسل الإنتاج الحربي شكوى لمسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم يعترض فيها على عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التى اعتمدتها الجبلاية ما تسبب فى حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة فى مباراتى الأهلى والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربى مع الأهلى بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 20 من الدورى المصرى، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح فى قلب الطاولة فى مباراة ممتعة ومثيرة وتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة فى الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار فى الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكرى نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو فى الدقيقة 14، وفى الدقيقة 58 طالب باسم مرسى بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر فى وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.