شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. إلغاء الاجتماع الفنى لمواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر الغاء الاجتماع الفنى لمباراة القمة التى ستجمع ناديى الأهلى والزمالك يوم السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى العام، على أن يتم اخطار الناديين بألوان القميص عبر البريد الالكترونى "الايميل" كما سيتم اخطار الحكم بعد وصوله بنتائج الاجتماع الفنى وألوان القمصان لابداء رأيه فيها وتغييرها فى حالة تحفظ الحكم.

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ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.