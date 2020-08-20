شكرا لقرائتكم أحمد جعفر: الأهلي أغراني بضعف راتبي في الزمالك ولكن رفضت أن أخسر كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق عن رفضه الانتقال إلى الأهلي من قبل رغم تلقيه راتبا ضعف ما كان يحصل عليه من الزمالك.

أوضح جعفر خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " الأهلي عرض التعاقد معي مقابل ضعف راتبي مع الزمالك ولكني رفضت، كاشفا أن مجدي طلبة هو من تفاوض معه وقتها بعد انتهاء تعاقدي مع الزمالك وقت ولاية حسام البدري للأهلي".

شدد على أن جماهير الزمالك حضرت إلى مثر النادي وطالبته بالتجديد ولم يفكر كثيرا وجدد عقده مع الزمالك"، مضيفا أن الفارق المادي كان كبير وعرض الأهلي كان أكبر بكثير وحمادة أنور يشهد على ما أقوله، لكني فضلت الزمالك".

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أردف أن سبب اختياره الزمالك لأنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق ورفض الرحيل خشية من عدم التوفيق مع الأهلي فيخسر مستواه والجماهير وكل شئ".

أضاف: "كنت أعلم وقتها أن صبري رحيل وقع بالفعل للأهلي لكني رفضت وفضلت البقاء في الزمالك".