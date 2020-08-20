شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. نبيل الحلفاوي للاعبي الأحمر: اللعيب زي الممثل على المسرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل متابعى الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر تعلقه الشديد بالأهلى لمعرفة رأيه فى الامور الخاصة بالمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، واختار نبيل الحلفاوى الخطة التى من المفترض أن يلعب بها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى المباراة قائلا :"والله في ظل الغيابات وخصوصا الأجنحة مع توفر خط الوسط.. بيتهيألي 4 3 3 دي تبقى مناسبة أكتر"

ورفض نبيل الحلفاوى انتقاد أحد متابعيه لغياب الروح عن لاعبى الاهلى قائلا : "لأ.. رجعت الماتش اللي فات".

وعن حقيقة تأثر لاعبى الاهلى بالشائعات التى حاصرتهم فى الفترة الأخيرة علق نبيل الحلفاوى:"اللعيب في الملعب لازم يبقى زي الممثل على خشبة المسرح ينسي كل ما هو خارج هذه المساحة ويركز بس في تفاصيل مهمته كلاعب خلال التسعين دقيقة. وبعدها يرجع ينشغل بأمور الدنيا".

وعن رأيه فى ظهور صالح جمعة بتشكيلة الاهلى بالقمة قال نبيل الحلفاوى:"الكوتش أدرى بمدى جاهزيته بدنيا ونفسيا وذهنيا".

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ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.