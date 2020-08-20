شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. تدريبات خاصة لمصطفي محمد ومحمود علاء استعدادا للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق في تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق ، كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.

وخضع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى اللاعب التدريبات في صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.

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بينما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وخضع لاعبو الفريق و الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.