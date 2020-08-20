شكرا لقرائتكم صدقى يطلب من لاعب سموحة فرض رقابة مزدوجة على السعيد بمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفرض الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى رقابة مزدوجة على عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وذلك خلال اللقاء المقرر إقامته بين الفريق فى التاسعة من مساء غد الجمعة ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

ويعلم حمادة صدقى قوة عبد الله السعيد فى بناء الهجمات وأنه العقل المفكر لفريقه ، بالإضافة لإرتفاع مستواه بشكل ملحوظ فى الموسم الحالى واحتلاله صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 16 هدفا وهو ما جعل المدير الفنى لسموحه يضع له رقابة خاصة فى اللقاء

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ومن المقرر أن يقوم أحد لاعبى الوسط بسموحه بمراقبته على أن يقابله أحد قلبى الدفاع فى الناحية الهجومية .

ويدخل سموحه المباراة فى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 27 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل 12 وخسر 3 لقاءات ، أحرز لاعبوه 21 هدفا ومنى مرماه 19 هدفا ، وخاض مباراتين منذ عودة النشاط الرياضى وتعادل فيهما مع المقاولون العرب بهدف لمثله وسلبيا مع إنبى .

من ناحية أخرى خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية امس، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات باجراء المسحة قبل المباراه بـ 48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ 21 على ملعب استاد الاسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حالة التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.