شكرا لقرائتكم الدورى مهدد بالإستمرار حتى ديسمبر المقبل .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت مسابقة الدورى العام مهددة بالإستمرار حتى شهر ديسمبر المقبل بدلا من نوفمبر كما حدد اتحاد الكرة موعدا مبدئيا لنهايته قبل قرار استئنافه، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائى ونهائى مباريات دورى أبطال افريقيا وكذلك الكونفدرالية، فضلا عن اعلان مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأعلن الكاف أن مباراتىّ قبل نهائى دورى أبطال افريقيا ستقامان يومي الـ 25 و الـ 26 من شهر سبتمبر المقبل، ثم تقام مباراتا الإياب في مصر يومي الثاني والثالث أكتوبر المقبل، وأوضح الكاف أنه في حالة تأهل فريقين مصريين أو فريقين مغربيين للنهائي، سيكون النهائي في بلد الفريقين أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل، قبل أن يمنح المنتخبات الوطنية فترة توقف فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين ما يعنى توقف الدورى فترة طويلة بجانب تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز بسبب دورى الأبطال والكونفدرالية، فى الوقت الذى كان اتحاد الكرة حدد الأسبوع الأول من نوفمبر موعدا لانتهاء المسابقة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعدما توقفت مسابقات الكاف فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف كل البطولات خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2020، حيث ستعود مسابقات المنتخبات مجددا فى نوفمبر المقبل، وفقا للخطاب الذى أرسله الكاف إلى كل الاتحادات الأعضاء.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.. مباريات ودية بحد أقصى مباراتين تحدد بمعرفة كل اتحاد

من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.. مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

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من 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا

وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون فى المواعيد التالية..

من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.. الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال

من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال

من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال

من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.. المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم.