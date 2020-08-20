شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. اعرف رسائل الخطيب للاعبين قبل 48 ساعة من القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاعبو الفريق بعدم التأثر بالأزمات التى واجهها الفريق خلال الفترة الماضية سواء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة أو برحيل بعض اللاعبين ، وقال الخطيب إن الأهلي "بمن حضر" وعلى المجموعة المتواجدة في الفريق حالياً بذل أقصى ما لديهم من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة في مباراة الزمالك السبت المقبل للإقتراب كثيراً من حسم لقب الدوري والمنافسة بقوة كذلك على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأكد الخطيب خلال خلال حضوره مران الفريق اليوم ،الخميس، أنه يثق تماماً في إمكانيات لاعبي الأهلي وقدرتهم على مواجهة الظروف الأخيرة من غيابات وإصابات ورحيل بعض اللاعبين في توقيت هام مع نهاية الموسم الجاري محلياً وأفريقياً.

وحرص رئيس الأهلى على متابعة مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحواله ودعم الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التى يتربع الأهلي على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة، وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأخرى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاطمئنان على أحوال الفريق واستعداداته قبل مواجهة الزمالك