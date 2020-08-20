الخطيب يناقش مع فايلر "بديل" رمضان صبحي في الأهلي

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جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الهلي جلسة شريعة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في ملعب التتش على هامش زيارته لمران الأهلي ضمن تحضيراته لمواجهة الزمالك بعد غد الست ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر الدوري، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي.
وأكد الخطيب لفايلر أن مجلس الأهلي يقدم كل الدعم للجهاز الفني والتأكيد على أن مجلس الإدارة يرصد ميزانية خاصة لأي صفقة يحتاجها المدرب السويسري لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الفترة القامة، للتغلب على النواقص الموجودة في صفوف الفريق الأحمر.
وطلب الخطيب من المدير الفني تحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها لتعويض رحيل رمضان صبحي، الذي فضل إنهاء إعارته إلى الأهلي والانتقال إلى بيراميدز بعد إغرائه بمقابل مالي كبير.
ووجه فايلر الشكر إلى الخطيب لحرصه على تلبية احتياجات الجهاز الفني بشكل مستمر، والتدخل السريع لحل المشاكل التي تواجه الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، لاسيما بعدما ضربت الإصابات صفوف المارد الأحمر.
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