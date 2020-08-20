شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب استعدادا للقاء سموحة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تتواجد في معسكر برج العرب بالإسكندرية بداية من اليوم، الخميس، تمهيدا لمواجهة سموحة في التاسعة من مساء غد، الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز.. ويجري بيراميدز تدريبه الأخير في السادسة من مساء، اليوم، الخميس، بمعسكره في برج العرب، تحضيرا للمواجهة الهامة. وجاءت قائمة بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مححد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة. خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

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