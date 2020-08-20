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وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق في واقعة التعدي علي شابين بأحد مراكز شباب المرج

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جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على شاب ويدعى كيرلس وصديقه في أحد مراكز شباب منطقة المرج. 

 

وتتكون لجنة التحقيق من المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتقصي في الواقعة مع مجلس إدارة المركز والعاملين به، ورصد كافة ملابساتها، ومحاسبة المقصرين على المستوى الإداري بالمركز. 

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وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات لمتابعة إدارة وتشغيل مراكز الشباب على أكمل وجه، والتصدي لأي مشكلات قد تطرأ، ومحاسبة المقصرين إدارياً وقانونياً، مشيراً أن خدمة النشء والشباب والحفاظ على سلامتهم تأتي في صدارة أولويات عمل مراكز الشباب.

 

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس ، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة .

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