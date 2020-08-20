شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. اتحاد الكرة يسمح لـ30 فردا فقط بحضور مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن العدد المسموح له بحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، هو 30 فردا للناديين أى من حق كل فريق حضور 15 فردا يمثلون أعضاء مجلس ادارة االناديين فقط، وفقا للإجراءات المتبعة فى جميع مباريات الدورى العام خاصة بعد استئنافه فى زمن فيروس كورونا المستجد.

ويعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدوري ، بعدما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الحكام ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

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وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الرومانى بيتريسكو لإدارة مباراة القمة، وهو ما أكد مسئولو الجبلاية عدم صحته.

يدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.