شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: الفوز بالقمة أفضل من لقبي الدوري والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، الفوز على غريمه الأهلي في مباراة القمة عن تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري أو كأس مصر، وقال عبد الحميد خلال تصريحات تلفزيونية :"تعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطولة من نوع خاصة، وأرى أن الفوز على الأهلي أفضل من التتويج ببطولتي الدوري أو كأس مصر".

ووجه تامر عبد الحميد اللوم إلى نجوم الأهلي السابقين قائلا: "هناك تصريحات مهينة من لاعبي الأهلي السابقين، وهناك لاعب سابق بالأهلي قال من يريد الفوز بالبطولات يذهب للأهلي، أم من يريد الأموال فيرحل لبيراميدز".

ورفض دونجا تحديد هوية صاحب التصريح، مؤكد ان نجوم الزمالك السابقين لا يسخروا من الأهلي، هذا لم يحدث على الإطلاق".