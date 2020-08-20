تقرير.. ضربتان وغياب الورقة الرابحة.. كيف تعامل فايلر في مباراتي القمة أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مباراته الثالثة أمام الزمالك بصورة رسمية بعدما كان من المفترض أن تقام مباراة أخرى وتحديدًا في لقاء الدور الأول قبل أن تنتهتي المباراة لصالح الأهلي بعد رفض الزمالك حضور اللقاء.

الأهلي في عهد فايلر سبق وأن تقابل الزمالك مرتين لكن ليست في مسابقة الدوري إنما في بطولة السوبر المصري خلال آخر نسختين، إلا أن المدير الفني السويسري يتأهب لخوض القمة الثالثة في لقاء سيقام سهرة السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من منافسات دوري we المصري.

فايلر قبل موقعة السبت سيدخل اللقاء وسط سلسلة من الغيابات بداية من إصابة المدافع محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مباراة أسوان الأخيرة في مسابقة الدوري، إلى جانب رحيل اللاعب رمضان صبحي بعد نهاية إعارته بالإضافة إلى غياب محمود عبد المنعم "كهربا" بداعي الإيقاف عقب أحداث مباراة السوبر الأخيرة والتي أقيمت بالإمارات، مع شكوك مشاركة الثنائي أحمد الشيخ والمحترف الأنجولي جيرالدو بسبب الإصابة.

لكن ضربات فايلر المتتالية التي تعرض لها قبل مباراة الزمالك ليست الأولى إنما سبق وأن تلقى ضربات أخرى في القمة وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- سوبر 2018:

خاض رينيه فايلر مباراته المحلية الأولى بمصر عقب لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة فايلر الأولى كانت بقمة السوبر أمام الزمالك حيث توّج السويسري بأولى بطولاته عقب الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وشهد هذا اللقاء تلقي فايلر ضربتين على المستوى الدفاعي بداية من المدافع محمود متولي والذي غادر المباراة في الدقيقة 27 ليشارك بدلاً منه محمد هاني.

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فايلر اعتمد على هاني كقلب دفاع ومعه ياسر إبراهيم على أن يقود علي معلول الجبهة اليسرى، في المقابل يشارك أحمد فتحي في الجبهة اليمنى.

وفي الدقيقة 72، تعرض الأهلي لإصابة جديدة في الدفاع من خلال اللاعب ياسر إبراهيم ليغادر الأخير المباراة ويشارك حسام عاشور ليقرر فايلر الاستعانة بحمدي فتحي ليشارك في الدفاع ومعه محمد هاني.

ودخل فايلر المباراة بدون تواجد أي مدافع على مقاعد البدلاء بسبب إصابة الثنائي رامي ربيعة وسعد الدين سمير إلى جانب عقوبة الإيقاف الذي تعرض له أيمن أشرف بسبب طرده في لقاء بيراميدز بكأس مصر.

- غياب رمضان:

في السوبر الأخير للأهلي والذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" تلقى فايلر ضربة قبل مباراة الزمالك ممثلة في غياب نجم الفريق خلال هذا التوقيت رمضان صبحي.

غياب رمضان جاء بسبب إصابته في العضلة الخلفية ليقرر فايلر استبعاد اللاعب من القائمة ليتم الاستعانة بالأنجولي جيرالدو لقيادة الجناح الأيسر، في المقابل شارك حسين الشحات كجناح أيمن.

فايلر حاول إيجاد حل من أجل زيارة شباك الزمالك ليتم الاستعانة بمحمود عبد المنعم "كهربا" لكن في النهاية خرج الأهلي بنتيجة التعادل السلبي وخسر الفريق الأحمر البطولة بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وكان يعتبر رمضان صبحي الأبرز في صفوف الأهلي خلال هذه الفترة حيث شارك في تسع مباريات قبل الإصابة ليسجل خمسة أهداف (4 أهداف في مسابقة دوري we المصري + هدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا).