مران الزمالك.. تدريب خاص للثلاثي.. وجاهزية حازم للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

خاض فريق الزمالك مرانًا صباح اليوم الخميس، من أجل الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي والتي من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للزمالك، فإن الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء خاضوا فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق.

كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.

وحول موقف المصابين كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الزمالك عن حالة الثنائي حازم إمام ومحمد حسن لاعبا الفريق.

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وأكد أسامة أن حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وتابع :"محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية".

وخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، تدريبات خاصة في الجيم على هامش مران الفريق، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية في ظل غيابه عن المباريات الفريق بسبب عقوبة الإيقاف عقب أحداث مباراة السوبر.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم.

وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقًا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، في المقابل يتصدر الأهلي مسابقة ترتيب دوري we المصري برصيد 56 نقطة.